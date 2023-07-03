Онколог рассказал, может ли бытовой газ привести к раку крови
Американские ученые пришли к неожиданным выводам: они считают, что приготовление пищи на газу повышает риск возникновения рака крови. Все дело в высоком уровне бензола, который является канцерогеном и выделяется при работе газовой плиты.
Бензол, по мнению исследователей, может приводить сразу к нескольким типам рака крови. Статья об этом была опубликована в научном журнале Environmental Science'n'Technology. Впрочем, российские онкологи отнеслись к выводам американских ученых скептически.
«Я бы не стал доверять подобным исследованиям, – сказал в интервью MIR24.TV онколог, заместитель директора института онкологии Павел Копосов. – Многие из них в свое время были громко анонсированы, а в последствии не нашли подтверждения. Бытовой газ не будет представлять опасности для здоровья, если приготовление пищи происходит в проветриваемом помещении. Опасность в реальности могут представлять только доменные печи, которые плавят руду. Там концентрация вредных веществ достаточна, чтобы говорить о токсическом воздействии на организм».
По словам онколога, причины возникновения рака кроветворной системы так же, как и других видов злокачественных опухолей, еще до конца не изучены. «Мы не можем утверждать, что именно с вероятностью 100% стало причиной развития онкологии в том или ином случае. Это дает многим почву для злоупотреблений, – говорит Павел Копосов. – Пользоваться бытовым газом для приготовления еды безопасно, но необходимо, чтобы помещение хорошо вентилировалось».
По словам и.о. главного врача ГБУЗ «Тункинская ЦРБ» Людмилы Зандеевой, рак крови – это мутации стволовых клеток лимфатической системы или костного мозга, которые приводят к бесконтрольному их делению. Клетки при этом имеют аномальное строение. Они распространяются по телу, нарушая работу органов и тканей. Таким образом нарушается правильный механизм работы всего организма.
К заболеванию могут привести следующие факторы:
Наследственность Ионизирующие излучения Канцерогены химического происхождения Воздействие вирусов