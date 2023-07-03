Онколог рассказал, может ли бытовой газ привести к раку крови

«Я бы не стал доверять подобным исследованиям, – сказал в интервью MIR24.TV онколог, заместитель директора института онкологии Павел Копосов. – Многие из них в свое время были громко анонсированы, а в последствии не нашли подтверждения. Бытовой газ не будет представлять опасности для здоровья, если приготовление пищи происходит в проветриваемом помещении. Опасность в реальности могут представлять только доменные печи, которые плавят руду. Там концентрация вредных веществ достаточна, чтобы говорить о токсическом воздействии на организм».