Раскрыта связь между жизнью в теплом климате и слепотой

Ученые нашли связь между жизнью в теплом климате и повышенным риском слепоты
Канадские ученые установили, что жизнь в теплом климате повышает риск развития слепоты. Об этом сообщает Ophthalmic Epidemiology.
Ученые изучили данные 1,7 миллиона людей старше 65 лет, всю жизнь проживших в одном регионе США.
В ходе работы эксперты выяснили, что у людей, которые жили в округах со средней температурой 15,5°C шансы серьезного ухудшения зрения были на 44% выше для тех, чем у тех, кто жил в округах со средней температурой ниже 10°C.
При этом связь между средней температурой и серьезными нарушениями зрения была высокой вне зависимости от возраста, пола, дохода и образования испытуемых.
По мнению ученых, более высокие температуры провоцируют ухудшение зрения из-за ультрафиолетового света, более грязного воздуха, инфекций или расщепления фолиевой кислоты при повышении температуры.
Ранее "Рамблер" рассказывал о распространенном заболевании, которое может вызвать слепоту.