Врач рассказал, чем опасна крапива для здоровья

Врач Андрей Кондрахин в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал о вреде и пользе крапивы для здоровья.

© Unsplash

По словам медика, крапива не растет на плохой почве, только на той, что богата минеральными веществами. Вдобавок к этому крапива является источником витаминов A, K, калия и магния.

Кондрахин подчеркнул: в народной медицине крапива помогает при кровоточивости и авитаминозе, а еще растение улучшает рост волос.

Но вместе с тем на колючках крапивы есть биологически активные вещества, которые могут спровоцировать у человека аллергию и волдыри. Кроме того, крапива опасна для людей, принимающих кроверазжижающие препараты.

При наличии сомнений врач рекомендовал обращаться к специалисту.