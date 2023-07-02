Мясников объяснил, из-за чего может возникать жир на животе

Если у человека увеличивается живот, это может быть признаком серьезных заболеваний. В частности, по жировой прослойке можно судить о том, насколько пациент склонен к инфаркту и раку. Об этом рассказал врач общей практики, кардиолог Александр Мясников, пишет "МедикФорум".

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Ситуация, когда жир скапливается вокруг талии, по мнению врачей, одна из наиболее опасных. Особенно вреден жир, который скапливается из-за гормональных изменений.

Мясников пояснил, что много жира в области живота может появляться из-за того, что в организме неправильно вырабатывается инсулин. Это часто бывает у людей старше 50 лет. Если происходит сбой в выработке этого гормона, в крови сохраняется высокий уровень глюкозы, и жировая ткань растет.

Кроме того, живот может расти из-за того, что снижается уровень гормона лептина. Он контролирует аппетит.