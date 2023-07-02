Врач Мясников объяснил, из-за чего может возникать жир на животе
Если у человека увеличивается живот, это может быть признаком серьезных заболеваний. В частности, по жировой прослойке можно судить о том, насколько пациент склонен к инфаркту и раку. Об этом рассказал врач общей практики, кардиолог Александр Мясников, пишет "МедикФорум".
Ситуация, когда жир скапливается вокруг талии, по мнению врачей, одна из наиболее опасных. Особенно вреден жир, который скапливается из-за гормональных изменений.
Мясников пояснил, что много жира в области живота может появляться из-за того, что в организме неправильно вырабатывается инсулин. Это часто бывает у людей старше 50 лет. Если происходит сбой в выработке этого гормона, в крови сохраняется высокий уровень глюкозы, и жировая ткань растет.
Кроме того, живот может расти из-за того, что снижается уровень гормона лептина. Он контролирует аппетит.
Если жир появляется из-за гормонов, занятия спортом не помогут от него избавиться. Человеку с такой проблемой нужно обратиться к эндокринологу, неврологу и диетологу.
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