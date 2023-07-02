Перечислено, что должно быть в дорожной аптечке

Чтобы отдых не испортился из-за проблем со здоровьем, важно грамотно укомплектовать дорожную аптечку. Что в нее обязательно стоит добавить, пишет "Вечерняя Москва".

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В аптечку могут входить разные средства в зависимости от того, для поездки куда ее собирают. Тем не менее есть ряд препаратов, которые одинаково нужны и на море, и в горах, и в тропиках, и на севере.

В аптечку стоит добавить перевязочные средства, в частности перевязочный пакет и пластырь. Также нужны адсорбенты, которые помогут при отравлении: активированный уголь, смекта и так далее.

Отдельная позиция — средства от загара. Они нужны не только в жарких местах, но и там, где температура низкая. Чтобы защититься от аллергии, необходимо взять антигистаминные.

Всегда нужны и антисептики. Это любые препараты, которыми можно обеззаразить раны: хлоргексидин, перекись водорода, йод. От обезвоживания спасут средства для регидратации. Подойдут растворы наподобие регидрона или другие изотоники.

Важны и обезболивающие, жаропонижающие. Они пригодятся при высокой температуре или головной боли.