Эксперт объяснил, что делать при столкновении со змеей

При встрече со змеей стоит пройти мимо и не трогать ее. Почему это важно и какие еще правила стоит соблюдать, "Вечерней Москве" рассказал начальник отдела по сохранению биоразнообразия московского Департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

© Pxhere

По словам специалиста, из-за жары рептилии ищут влажные места. Поэтому их можно увидеть в прохладных помещениях, около подъезда, под подъездом, фундаментом. Они также могут приползти к воде, чтобы охладиться.

Если встретилась змея, Бурмистров рекомендует пройти мимо. Не стоит брать ее в руки и тем более убивать. Это животное имеет важное значение для экосистемы: ест лягушек, а также насекомых, мышей. В случае, когда необходимо прогнать змею, достаточно постучать ногами в паре метров от нее: она чувствительна к вибрации.

В июле, когда погода станет менее жаркой, змеи вернутся на природу, к водоемам. Им тоже некомфортно находиться в близком соседстве с людьми.