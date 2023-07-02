Почему игроманию не лечат таблетками

Врач-психиатр Института мозга человека им. Бехтеревой Вадим Гагин рассказал, почему лечение игромании непростой процесс и почему нельзя просто выпить таблетку от этого недуга

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Для победы над лудоманией, то есть зависимостью от азартных игр на деньги, необходимо обратиться к психотерапии, утверждает врач-психиатр Вадим Гагин из Института мозга человека имени Бехтеревой. Он подчёркивает, что таблетки не помогут изменить мышление, поэтому психотерапия является более эффективным методом борьбы с этой зависимостью.

Групповая психотерапия считается наиболее эффективным способом лечения лудомании. Здесь важно ощущение поддержки со стороны других зависимых, которые могут успешнее справляться с проблемой. Гагин отмечает, что в групповой психотерапии зависимые люди могут признать свою зависимость перед другими, поддерживаться взаимно и делиться опытом.