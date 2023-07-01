Инфекционист перечислила болезни, которые переносят комары в России

Доктор медицинских наук и инфекционист Ирина Чарушина назвала болезни, которыми можно заразиться от комаров на территории России. Об этом сообщает издание "Аргументы и Факты".

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Эксперт рассказала, что на территории России встречается восемь разных видов комаров, пять из которых могут быть переносчиками инфекции. Всего известно около ста болезней, которые могут переносить эти насекомые, но в северных регионах этот список гораздо меньше.

На юге России могут встречаться комары, которые переносят местную малярию – это заболевание распространено больше всего. Для нее характерна головная боль, озноб, лихорадка и анемия.

Также они могут переносить личинок гельминтов и заражать человека через укус. Такое заболевание, дирофиляриоз, характеризуется отеком и болезненностью глаза.