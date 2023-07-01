Сахарозаменитель из газировки признают опасным

ВОЗ может признать сахарозаменитель аспартам опасным. Он содержится в диетической газировке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник из Всемирной организации здравоохранения.

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Как сообщает инсайдер, ВОЗ планирует признать сахарозаменитель аспартам, который содержится в сладкой газировке, опасным и внести его в категорию "возможно канцерогенных".

В 1981 году комитет JECFA, который занимается пищевыми добавками, назвал аспартам безопасным при употреблении в разумных приделах. Это решение будет пересмотрено после исследования. Ученые из Франции проанализировали данные 100 тысяч людей и выяснили, что высокое содержание аспартама в рационе может привести к повышенному риску онкологии.