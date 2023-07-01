Новую опасность электронных сигарет выявили ученые
Вейпинг уничтожает полезные микроорганизмы в полости рта и способствует увеличению количества микробов, вызывающих кариес и заболевания десен. Кроме того, курение электронных сигарет провоцирует клеточные изменения, которые могут привести к раку. Об этом заявили ученые Медицинского колледжа Университета Центральной Флориды.
Ученые исследовали, как курение вейпов влияет на жизнедеятельность бактерии Streptococcus mutans, вызывающей развитие кариеса. Как оказалось, жидкость для вейпинга подавляет иммунную защиту и создает эффект, из-за которого бактериям, обитающем в здоровом рту, становится сложно размножаться. При этом для патогенной микрофлоры создаются благоприятные условия.
В результате размножения вредных бактерий у потребителей электронных сигарет могут воспаляться десны, а также разрушаться и выпадать зубы. Изменения происходят на клеточном уровне, а это, в свою очередь, увеличивает риск развития раковых опухолей, пишет издание Medical Xpress.
Ранее врач-терапевт Надежда Лапа рассказала, что электронные сигареты наполняют курительными жидкостями с высоким содержанием химикатов и ароматизаторов. При вдыхании они могут повреждать бронхи и легочную ткань, а также вызывать различного рода воспаления.