Новую опасность электронных сигарет выявили ученые

Вейпинг уничтожает полезные микроорганизмы в полости рта и способствует увеличению количества микробов, вызывающих кариес и заболевания десен. Кроме того, курение электронных сигарет провоцирует клеточные изменения, которые могут привести к раку. Об этом заявили ученые Медицинского колледжа Университета Центральной Флориды.

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Ученые исследовали, как курение вейпов влияет на жизнедеятельность бактерии Streptococcus mutans, вызывающей развитие кариеса. Как оказалось, жидкость для вейпинга подавляет иммунную защиту и создает эффект, из-за которого бактериям, обитающем в здоровом рту, становится сложно размножаться. При этом для патогенной микрофлоры создаются благоприятные условия.

В результате размножения вредных бактерий у потребителей электронных сигарет могут воспаляться десны, а также разрушаться и выпадать зубы. Изменения происходят на клеточном уровне, а это, в свою очередь, увеличивает риск развития раковых опухолей, пишет издание Medical Xpress.