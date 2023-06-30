Врач предостерег от купания в одном пруду с утками

Церкариоз - это паразитарное заболевание, которое может вызывать зуд и крапивницу в тех местах, куда паразиты проникают. Кроме зуда и крапицницы, заболевание выдают следующие симптомы: припухлость, покраснение, волдыри, а также повышение температуры, головокружение, бессонница

Врач рекомендует избегать купания в таких прудах и применять репелленты на открытые участки тела перед купанием в подозрительных водоемах. Также следует избегать купания рядом с животноводческими фермами или водоемами с заросшими берегами и цветущей водой, так как они могут быть заражены различными инфекциями. После купания необходимо принять душ или ванну с использованием дезинфицирующих средств, чтобы предотвратить возможное заражение. Кроме того, не рекомендуется плавать вместе с непривитыми домашними животными.