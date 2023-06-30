66-летний москвич угодил в больницу после запрета жены употреблять алкоголь

Житель района Перово на востоке Москвы угодил в больницу с отравлением после запрета жены употреблять алкоголь. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

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По информации издания, москвичка пыталась приучить супруга к здоровому образу жизни. Она запретила ему употреблять спиртные напитки в их квартире.

Житель столицы не стал противиться, однако пагубная привычка взяла вверх. Пока жена была увлечена домашними делами, он начал искать что-то спиртосодержащее дома. Ему на глаза попался корвалол (в капле препарата содержится 0,022 г абсолютного этилового спирта).

Горожанин периодически наведывался к аптечке и заливал в себя сердечные капли. Внезапно состояние мужчины ухудшилось. Его на скорой отвезли в больницу. Врачи поставили ему диагноз «отравление барбитуратами».

Сотрудники полиции заинтересовались произошедшим, обоих супругов начали допрашивать.