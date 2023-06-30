Травматолог назвал процент выживания в ДТП у непристегнутых

Травматолог-ортопед НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова Минздрава России Аркадий Казьмин рассказал, почему важно быть пристегнутым в автомобиле.

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По его словам, ремни безопасности снижают риск смерти для пассажира на переднем сиденье на 40-50 %, на заднем - на 75 %. Кроме того, тяжесть полученных травм и риск гибели всегда усугубляют езда в нетрезвом виде, превышение скорости, несоблюдение правил дорожного движения, игнорирование знаков и перевозка ребенка без детского кресла.

Врач отметил:

"Ремни безопасности снижают риск смерти для пассажира на переднем сиденье на 40-50 %, на заднем - на 75 %. Если водитель не пристёгнут во время столкновения, то в 90 % случаев он сломает себе грудную клетку и серьезно травмирует брюшную полость и внутренние органы. А если он или кто-то из пассажиров вылетит через лобовое стекло, это закончится гибелью в подавляющем большинстве случаев".

Медик заявил: чем больше подушек безопасности в машине, тем меньше риск получить черепно-мозговую травму и другие повреждения.

Аркадий Казьмин добавил:

"Также при ДТП у пострадавших часто встречается хлыстовая травма. Врачи отмечают, что она может появиться при форсированном повреждении шейного отдела позвоночника, а причиной может стать резкое сгибание или разгибание шеи во время ДТП".

Человек с такой травмой будет ощущать сильную боль в районе затылка. Кроме того, она будет усиливаться при поднятии рук, также появится головокружение, звон в ушах, пелена в глазах и бессонница, ухудшится память, а концентрация внимания станет слабее. В этом случае нужно срочно обратиться к врачу.

Травматолог рекомендует придерживаться некоторых правил на дороге:

- в машине должен быть фиксированный подголовник;

- спина водителя должна максимально плотно прижиматься к спинке сиденья;