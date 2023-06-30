Эксперт объяснил, почему может стрелять в ушах

Стреляющая боль в ушах может быть причиной опасной инфекции. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на отоларинголога Владимира Зайцева.

Врач отметил, что в большинстве случаев уши болят по причине катарального среднего отита. Это происходит, потому что воспаляется слизистая оболочка среднего уха. Из-за этого у человека возникает отек, который воздействует на болевые рецепторы и вызывает прострелы.

Боль в ушах также может вызывать воспаление наружного слухового прохода. Помимо боли, человек будет чувствовать, что его уши сильно заложены.

"Человек будет находиться как будто в шлеме или в какой-то банке, он будет слышать голос внутри своей головы", — объясняет Зайцев.

По словам врача, при таком состоянии многие не могут носить шапку и наушники, поскольку боль слишком сильная. Иногда гной в ухе может разорвать барабанную перепонку: в таком случае врачи будут делать операцию, чтобы выпустить его наружу.

Эксперт советует не терпеть боль в ушах. Стоит сразу же обратиться к врачу, который назначит пациенту рентген или компьютерную томографию височных костей.