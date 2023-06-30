«Нарушается водно-электролитный обмен»: кому лучше не выходить на улицу в жаркую погоду
Выход на солнце в жаркую погоду может быть опасен для каждого человека. Однако при некоторых заболеваниях риски повышаются — в таких случаях лучше или остаться дома, или заранее подготовиться к стрессовым условиям. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Как отметил врач, экстремальные условия окружающей среды для организма начинаются от температуры 36,6, которая характерна для самого организма. Тело человека при такой температуре продолжает вырабатывать тепло, но сталкивается с противодействием окружающей среды. Результатом может быть тепловой удар, предупредил эксперт.
Для людей с хроническими заболеваниями экстремальная температура считается особенно агрессивной средой, предупредил врач.
"В жару выходить на улицу опасно всем, но особенно — людям с заболеваниями легких, почек, сердца. Это связано с тем, что нарушается водно-электролитный обмен. Когда мы вдыхаем, воздух увлажняется и поступает в легкие очищенным и влажным. Выдыхая, мы теряем часть жидкости в виде пара", — пояснил он.
В жару кровь сгущается и тяжело протекает по сосудам, из-за этого возникают нарушение кровообращения и проблемы с давлением. Кроме того, растет нагрузка на сердце и появляется учащенное сердцебиение. Кровь, сгущаясь, даже может привести к формированию тромбов, подчеркнул врач.
Хронические заболевания почек тоже не способствуют хорошему самочувствию в жару, уверен собеседник «ВМ».
"При заболеваниях почек нарушается кровоток и фильтрационная способность почек еще больше страдает. Со временем организм начнет плохо обрабатывать продукты распада и будет формироваться отравление", — отметил эксперт.
При наличии хронических заболеваний лучше лишний раз не появляться на жаре, уверен врач. Если есть необходимость выйти на солнце, то нужно брать с собой зонт и бутылку воды. При этом пить воду нужно отдельными глотками и так, чтобы интервал между приемами воды был примерно одинаковым. Пол-литровую бутылку можно растянуть почти на час, чтобы баланс между получением и испарением воды оставался достаточно ровным, подчеркнул Кондрахин.
Есть и другие способы облегчить пребывание на жаре, заметил эксперт.
"Мышцы при сокращении выделяют тепло, поэтому нужно двигаться плавнее или по возможности вообще не двигаться. Можно охладиться при помощи влажной салфетки, положив ее на уровень печени (это самый горячий орган, и такое действие поможет снизить температуру крови в организме)", — заключил врач.