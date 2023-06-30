Кому лучше не выходить на улицу в жаркую погоду

Выход на солнце в жаркую погоду может быть опасен для каждого человека. Однако при некоторых заболеваниях риски повышаются — в таких случаях лучше или остаться дома, или заранее подготовиться к стрессовым условиям. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

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Как отметил врач, экстремальные условия окружающей среды для организма начинаются от температуры 36,6, которая характерна для самого организма. Тело человека при такой температуре продолжает вырабатывать тепло, но сталкивается с противодействием окружающей среды. Результатом может быть тепловой удар, предупредил эксперт.

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Для людей с хроническими заболеваниями экстремальная температура считается особенно агрессивной средой, предупредил врач.

"В жару выходить на улицу опасно всем, но особенно — людям с заболеваниями легких, почек, сердца. Это связано с тем, что нарушается водно-электролитный обмен. Когда мы вдыхаем, воздух увлажняется и поступает в легкие очищенным и влажным. Выдыхая, мы теряем часть жидкости в виде пара", — пояснил он.

В жару кровь сгущается и тяжело протекает по сосудам, из-за этого возникают нарушение кровообращения и проблемы с давлением. Кроме того, растет нагрузка на сердце и появляется учащенное сердцебиение. Кровь, сгущаясь, даже может привести к формированию тромбов, подчеркнул врач.

Хронические заболевания почек тоже не способствуют хорошему самочувствию в жару, уверен собеседник «ВМ».

"При заболеваниях почек нарушается кровоток и фильтрационная способность почек еще больше страдает. Со временем организм начнет плохо обрабатывать продукты распада и будет формироваться отравление", — отметил эксперт.

При наличии хронических заболеваний лучше лишний раз не появляться на жаре, уверен врач. Если есть необходимость выйти на солнце, то нужно брать с собой зонт и бутылку воды. При этом пить воду нужно отдельными глотками и так, чтобы интервал между приемами воды был примерно одинаковым. Пол-литровую бутылку можно растянуть почти на час, чтобы баланс между получением и испарением воды оставался достаточно ровным, подчеркнул Кондрахин.

Есть и другие способы облегчить пребывание на жаре, заметил эксперт.