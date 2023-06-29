В Финляндии появились переносящие опасную лихорадку комары

В Финляндии обнаружили ранее незарегистрированный в стране вид комаров Culex Modetus, который распространяет вирус лихорадки Западного Нила. Об этом заявили в пресс-службе Университета Хельсинки.

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По словам сотрудника отделения вирусологии Лорны Калверуэлл, на данный момент обнаружили только одного представителя данного вида комаров. Его нашли в районе финского города Пори. До этого появление комаров Culex Modetus зафиксировали в Ленинградской области в России и в Сконе в Швеции.

“Был найден только один экземпляр этого вида, но маловероятно, он будет единственным представителем этого вида в Финляндии”, - сказала Калверуэлл.

В большинстве случаев у людей вирус Западного Нила вызывает легкую инфекцию с такими симптомами, как лихорадка, головная и мышечная боль. В некоторых случаях вирус может вызывать неврологические заболевания.

Однако эксперт призвала не беспокоиться по поводу обнаружения комаров. На сегодняшний день в Финляндии не было обнаружено ни одного случая заражения инфекцией.