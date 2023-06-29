Кардиолог предупредил о вреде частых разговоров по телефону
Частое использование мобильного телефона повышает риск развития сердечно-сосудистых патологий, в частности, артериальной гипертензий, известной также как гипертония. Об этом сообщает издание «Известия», ссылаясь на кардиолога и кандидата медицинский наук Ксению Ерусланову.
По словам Еруслановой, риск развития гипертонии повышается при общем хронометраже звонков более 30 минут в неделю. Чем больше этот параметр, тем выше риск возникновения патологии.
«Скорее всего, это связано со стрессом, который испытывает человек, оставаясь на связи практически в режиме 24/7. А, как известно, стресс является одним из решающих факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний», – сказала врач-кардиолог.
По ее словам, у людей, которые часто используют мобильные телефоны в работе, стираются границы между рабочим и личным временем. Это, в свою очередь, приводит к постоянной тревоге и стрессу. Для снижения негативного влияния телефонных разговоров на организм Ерусланова рекомендовала контролировать время, затрачиваемое на эту задачу.
«Установите для себя «часы тишины» без мобильного. Например, во время приема пищи или во время отдыха. На ночь можно поставить режим «не беспокоить», и тогда уведомления о поступивших звонках или сообщениях не будут отображаться на экране», – сказала она.
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