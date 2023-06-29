Врач объяснил, как водка разрушает организм

Водка разрушительно воздействует на человеческий организм. О том, какие органы страдают от напитка в первую очередь, NEWS.ru рассказал хирург Александр Умнов.

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По словам специалиста, прежде всего водка наносит урон печени и поджелудочной железе.

"Этиловый спирт водки опасен для такого нежного органа, как поджелудочная железа, водочный алкоголизм приводит к панкреонекрозу. Глоток водки сродни ожогу пищевода и желудка, когда обнажается слизистая органов, это может стать причиной появления язвы и даже рака этих органов".

Спирт также нарушает работу отделов головного мозга, в том числе зрительного и слухового анализатора, мозжечка, речевого центра. Кроме того, его употребление приводит к дистрофии тканей сердца и повышению артериального давления.

При употреблении водки в больших дозировках, в свою очередь, происходит угнетение дыхательного центра, которое грозит смертью, обратил внимание хирург.