Врач объяснил, как водка разрушает организм

Врач Умнов объяснил, как водка разрушает организм
Водка разрушительно воздействует на человеческий организм. О том, какие органы страдают от напитка в первую очередь, NEWS.ru рассказал хирург Александр Умнов.
По словам специалиста, прежде всего водка наносит урон печени и поджелудочной железе.
"Этиловый спирт водки опасен для такого нежного органа, как поджелудочная железа, водочный алкоголизм приводит к панкреонекрозу. Глоток водки сродни ожогу пищевода и желудка, когда обнажается слизистая органов, это может стать причиной появления язвы и даже рака этих органов".
Спирт также нарушает работу отделов головного мозга, в том числе зрительного и слухового анализатора, мозжечка, речевого центра. Кроме того, его употребление приводит к дистрофии тканей сердца и повышению артериального давления.
При употреблении водки в больших дозировках, в свою очередь, происходит угнетение дыхательного центра, которое грозит смертью, обратил внимание хирург.
Пристрастие к крепкому напитку истощает организм из-за постепенного разрушения органов и приводит к деградации личности, резюмировал эксперт.