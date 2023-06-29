Ученые разработали препарат, облегчающий течение COVID-19

Специалисты разработали препарат против коронавирусной инфекции, который снижает шансы перехода к среднетяжелому и тяжелому течению болезни. Об этом сообщает "Коммерсант" с ссылкой на слова профессора Школы системной биологии американского университета.

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По словам эксперта, атериксен обладает и другим существенным плюсом: он способен сократить время выздоровления.

На сегодняшний день лекарство зарегистрировано в России для лечения легкой формы COVID-19 у взрослых. Вместе с тем уже ведутся работы по расширению показаний к применению лекарственного средства и при других сезонных вирусах.