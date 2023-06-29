Ученые разработали препарат, облегчающий течение COVID-19
Специалисты разработали препарат против коронавирусной инфекции, который снижает шансы перехода к среднетяжелому и тяжелому течению болезни. Об этом сообщает "Коммерсант" с ссылкой на слова профессора Школы системной биологии американского университета.
По словам эксперта, атериксен обладает и другим существенным плюсом: он способен сократить время выздоровления.
На сегодняшний день лекарство зарегистрировано в России для лечения легкой формы COVID-19 у взрослых. Вместе с тем уже ведутся работы по расширению показаний к применению лекарственного средства и при других сезонных вирусах.
Как объяснила врач, новое средство не требует точного молекулярного диагноза заболевания для назначения терапии. То есть даже если доктор ошибется и перепутает новую коронавирусную инфекцию с гриппом из-за схожих симптомов, атериксен поможет больному предотвратить гипервоспаление и тяжелое течение заболевания.