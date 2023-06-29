Врач перечислил причины низкого либидо у мужчин

У некоторых мужчин старше 50 лет наблюдается сниженное либидо. О том, с чем это может быть связано, и как вернуть сексуальное желание, "Газете.Ru" рассказал врач-уролог Андрей Дмитриев.

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По словам специалиста, за мужское либидо отвечает не только тестостерон, но и здоровое соотношение других гормонов: эстрогена, пролактина и прогестерона.

Помимо этого, на половое здоровье влияют различные заболевания, в том числе патологии сердечно-сосудистой системы, диабет и болезни щитовидной железы, а также прием медикаментов.