Ученые выяснили, какой витамин снижает риск развития болезней сердца у людей старше 60 лет
Значительно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей старше 60 лет способен прием витамина D. Это выяснилось в ходе проведения исследования, результаты которого опубликованы в медицинском журнале The BMJ.
В эксперименте приняли участие более 20 000 человек в возрасте 60-84 лет. Они были разделены на две группы, при этом испытуемые одной из них должны были употреблять витамин D3 в определенных дозировках на протяжении 5 лет, а все остальные – плацебо.
В результате у людей из контрольной группы наблюдалось снижение частоты серьезных сердечно-сосудистых событий, в особенности – инфаркта миокарда и коронарной реваскуляризации. При этом какие-либо положительные изменения в состоянии пациентов с инсультом не были замечены.
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