Кому нельзя устанавливать зубные импланты: мнение врача

Стоматолог Балакирева рассказала, кому нельзя устанавливать зубные импланты
Существуют определенные противопоказания к установке зубных имплантов. Какие именно, порталу NEWS.ru рассказала стоматолог, ортодонт Мария Балакирева.
К данной процедуре нельзя прибегать при сахарном диабете, лейкозе, онкологии и заболеваниях десен, обратила внимание врач.
Она также напомнила, что перед установкой импланта пациенту необходимо пройти диагностику, в том числе сдать анализ крови. Его результаты позволят выявить наличие или отсутствие указанных заболеваний.
Кроме того, предварительно требуется сделать компьютерную томографию зубов, резюмировала стоматолог.
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