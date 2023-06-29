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Стоматолог Балакирева рассказала, кому нельзя устанавливать зубные импланты

Существуют определенные противопоказания к установке зубных имплантов. Какие именно, порталу NEWS.ru рассказала стоматолог, ортодонт Мария Балакирева.

Кому нельзя устанавливать зубные импланты: мнение врача
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К данной процедуре нельзя прибегать при сахарном диабете, лейкозе, онкологии и заболеваниях десен, обратила внимание врач.

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Она также напомнила, что перед установкой импланта пациенту необходимо пройти диагностику, в том числе сдать анализ крови. Его результаты позволят выявить наличие или отсутствие указанных заболеваний.

Кроме того, предварительно требуется сделать компьютерную томографию зубов, резюмировала стоматолог.

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