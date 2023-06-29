Кому нельзя устанавливать зубные импланты: мнение врача

К данной процедуре нельзя прибегать при сахарном диабете, лейкозе, онкологии и заболеваниях десен, обратила внимание врач.

Она также напомнила, что перед установкой импланта пациенту необходимо пройти диагностику, в том числе сдать анализ крови. Его результаты позволят выявить наличие или отсутствие указанных заболеваний.