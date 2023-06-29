Чаще всего россияне умирают от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные Росстатом.

Болезни системы кровообращения стали причиной смерти в 43% летальных исходов. Из них в 23% случаев пациенты страдали от коронарных заболеваний сердца (ишемии), 13% – от цереброваскулярных болезней и в 6% – от острых нарушений мозгового кровообращения.

Второе место списка занимают злокачественные новообразования, третье – внешние причины смерти. Под последними в том числе подразумеваются случайные отравления алкоголем и самоубийства.