Искупавшаяся в холодной воде 70-летняя британка потеряла память

В Британии 70-летняя женщина потеряла память после того, как в течение получаса купалась в водоёме, где температура воды не превышала +13 градусов. Британка сначала потеряла ориентацию во времени и пространстве, а когда её доставили в больницу, не смогла вспомнить то, что произошло утром в этот день.