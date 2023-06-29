Искупавшаяся в холодной воде 70-летняя британка потеряла память
В Британии 70-летняя женщина потеряла память после того, как в течение получаса купалась в водоёме, где температура воды не превышала +13 градусов. Британка сначала потеряла ориентацию во времени и пространстве, а когда её доставили в больницу, не смогла вспомнить то, что произошло утром в этот день.
Инсульт и другие повреждения мозга врачи исключили и предположили, что амнезию спровоцировало переохлаждение. Пациентка потеряла кратковременную память и у неё снизилась функция мозга, отвечающая за концентрацию внимания.
Женщине диагностировали синдром, подобный транзиторной глобальной амнезии. Это временное нарушение кровообращения в определённых областях мозга.
Такие случаи переохлаждения и потери памяти уже случались в практике врачей. Исследования, включая томографию головного мозга, показывали, что серьёзных нарушений нет.