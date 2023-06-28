Стало известно, как оказать первую помощь при укусе слепня

Выяснилось, что нужно делать в качестве первой помощи после укуса слепня. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

Отмечается, что укус слепня может быть очень болезненным, поэтому не заметить его невозможно. Спустя несколько минут после укуса на коже могут появиться красные и зудящие шишки на коже. Вместе с этими симптомами может появиться головокружение, слабость, боль в горле и отек на месте укуса.

Чтобы оказать первую помощь при укусе слепня, его нужно обработать антисептическим средством. Если его нет под рукой, место нужно промыть теплой водой с мылом. Рекомендуется на 20 минут приложить к ране что-то холодное. При сильной боли можно принять обезболивающее, а при зуде рекомендуются антигистаминные препараты. Обычно после этого укус слепня заживает без дополнительных манипуляций.

Однако, если человек почувствовал ухудшение симптомов, то ему лучше обратиться к врачу. Например, это может быть нагноение раны, затрудненное дыхание, сильная боль или распространяющаяся сыпь.