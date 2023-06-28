Врачи и телеведущие Герман Гандельман и Елена Малышева рассказали о том, что нужно следить за разницей между давлением на двух руках. Об этом сообщает "Медикфорум".

Малышева отметила, что чем больше окажется разница в давлении между двумя руками, тем серьезнее могут быть проблемы у человека. Гандельман пояснил, что сердце работает в том числе и на подачу крови конечностям. Если оно хорошо выполняет свою работу, то давление на обеих руках будет одинаковым. Считается нормой разница в 5-10 делений.

Если давление разное, то это может говорить о наличии атеросклеротической бляшки в одной из рук. Она провоцирует ишемию рук и нехватку кислорода, поэтому для постановки диагноза нужно обратиться к врачу.