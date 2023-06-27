Врач предупредила об инфекциях в бассейне

Какими инфекциями можно заразиться в бассейне рассказала врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская в беседе с изданием «Секрет фирмы».

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По словам специалиста, хлорированная вода в бассейнах может стать причиной развития аллергии, контактного дерматита, раздражения кожи или обострения астмы. Еще один риск - заражение кишечными и респираторными инфекциями. Больше всего им подвержены дети. Главные симптомы - тошнота, рвота, жар, диарея, слабость. В этом случае стоит как можно скорее обратиться к врачу.