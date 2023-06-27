Врач предупредила об инфекциях в бассейне
Какими инфекциями можно заразиться в бассейне рассказала врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская в беседе с изданием «Секрет фирмы».
По словам специалиста, хлорированная вода в бассейнах может стать причиной развития аллергии, контактного дерматита, раздражения кожи или обострения астмы. Еще один риск - заражение кишечными и респираторными инфекциями. Больше всего им подвержены дети. Главные симптомы - тошнота, рвота, жар, диарея, слабость. В этом случае стоит как можно скорее обратиться к врачу.
Также Ольга Малиновская отметила, что в бассейне можно заразиться грибком, если ходить вокруг него босиком, лептоспирозом, если в том же бассейне купаются домашние животные, пиодермией, если есть на коже ранки, легионеллезом, если случайно хлебнуть воды.