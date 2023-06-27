Российский врач развеял миф о способах избавиться от седины

Доктор медицинских наук и профессор Сергей Гильденскиольд развеял миф о способах избавиться от седых волос. Его комментарий приводит Life.

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В первую очередь врач объяснил россиянам, что факторами, которые влияют на обесцвечивание прядей, являются гормональные изменения, недостаток витаминов групп А, С, D, В, меди и железа. Помимо этого, причиной седины могут стать различные заболевания.

Кроме того он добавил, что косметические процедуры, такие как окрашивание и перманентная завивка, могут ускорить увеличение массы седых локонов. В список пагубно влияющих на внешний вид волос привычек медик внес курение.

«И да, разумеется, стресс — это тоже фактор, влияющий на появление и увеличение седины. Но это точно не определяющий фактор, поскольку опыт показывает, что, как ни ограждай себя от стрессов, все равно поседеешь», — уточнил Гильденскиольд.

При этом, по словам специалиста, остановить процесс внешних изменений в организме человека невозможно. «На эту тему ведется множество исследований. Но, хочу подчеркнуть, ни одно из них пока не увенчалось успехом. Пока никакими воздействиями, внутренними или внешними, не удалось коренным образом остановить или обратить вспять происходящие в организме изменения, вызывающие седину», — заключил эксперт.