Врач назвал главные признаки острой сердечной недостаточности

По словам специалиста, первое, что указывает на острую сердечную недостаточность, - это одышка и изменение цвета губ.

Юрий Конев предупреждает, что это заболевание важно выявить как можно скорее, чтобы принять соответствующие меры, иначе последствия могут быть трагическими. Поэтому нужно сразу же вызвать скорую помощь, а человеку нужно помочь принять положение полусидя, чтобы облегчить дыхание.