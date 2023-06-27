Врач назвал главные признаки острой сердечной недостаточности
Главные симптомы острой сердечной недостаточности назвал врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с изданием Pravda.Ru.
По словам специалиста, первое, что указывает на острую сердечную недостаточность, - это одышка и изменение цвета губ.
Юрий Конев предупреждает, что это заболевание важно выявить как можно скорее, чтобы принять соответствующие меры, иначе последствия могут быть трагическими. Поэтому нужно сразу же вызвать скорую помощь, а человеку нужно помочь принять положение полусидя, чтобы облегчить дыхание.
Если проигнорировать симптомы и отказаться от скорой помощи, острая сердечная недостаточность может привести даже к смерти.
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