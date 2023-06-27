Врач назвал усталость признаком смертельной болезни

Некоторые привычные человеку состояния могут оказаться предвестниками опасных болезней. Как полагает онколог Игорь Шейнин, среди таких — стойкая утомляемость.

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По словам специалиста, многие не распознают онкологию своевременно из-за этого признака. Усталость часто связывают с простым утомлением, которое ощущают многие люди. К этому добавляется невозможность полноценно отдохнуть и восстановиться, сообщает Wday.ru.

«Хроническая утомляемость может возникать из-за действия веществ, которые вырабатывает сама опухоль», — отметил специалист.

Помимо этих ощущений, у больного постоянно проявляется нарушение обмена веществ, происходит потеря веса, ухудшается аппетит. Так как человек чувствует себя вялым, он старается экономить силы. Меньшая подвижность только усугубляет слабость организма.