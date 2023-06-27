Врач назвал усталость признаком смертельной болезни

Врач Шейнин заявил, что постоянная усталость может быть признаком смертельной болезни
Некоторые привычные человеку состояния могут оказаться предвестниками опасных болезней. Как полагает онколог Игорь Шейнин, среди таких — стойкая утомляемость.
По словам специалиста, многие не распознают онкологию своевременно из-за этого признака. Усталость часто связывают с простым утомлением, которое ощущают многие люди. К этому добавляется невозможность полноценно отдохнуть и восстановиться, сообщает Wday.ru.
«Хроническая утомляемость может возникать из-за действия веществ, которые вырабатывает сама опухоль», — отметил специалист.
Помимо этих ощущений, у больного постоянно проявляется нарушение обмена веществ, происходит потеря веса, ухудшается аппетит. Так как человек чувствует себя вялым, он старается экономить силы. Меньшая подвижность только усугубляет слабость организма.
Несмотря на постоянное желание поспать, ночью человек может бодрствовать. Впоследствии все это приводит к развитию апатии и раздражительности.