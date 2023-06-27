Эндокринолог объяснила, какие симптомы у скрытого диабета

По прогнозу Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году больных сахарным диабетом будет примерно 1,5 миллиарда. Что может сигнализировать о его "тихом" развитии, "Российской газете" рассказала эндокринолог Анна Нефедова.

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Симптомы сахарного диабета неспецифичны, эту болезнь нередко выявляют непреднамеренно. Однако стоит обратиться к врачу, если человек чувствует слабость, быстро утомляется, набирает вес при сбалансированном питании.

Тревожным знаком часто становится частое мочеиспускание, которое приводит в том числе к подъемам ночью, чтобы сходить в туалет. Нередко присоединяются грибковые инфекции, частые простуды и другие заболевания, которые связывают со снижением иммунитета.

Чтобы исключить диабет, доктора назначают анализ крови на глюкозу и гликированный гемоглобин. Иногда необходим тест на толерантность к углеводам.