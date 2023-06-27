Свет может негативно влиять на глаза, однако и солнцезащитные очки не всегда безвредны. Как правильно выбрать аксессуар, "Вечерней Москве" рассказала офтальмолог Татьяна Шилова.

По словам специалиста, линзы очков характеризуются двумя категориями: затемненностью и степенью фильтрации. Темные очки подойдут для жарких дней, поскольку уменьшают поток света. Когда солнечный свет не слишком яркий, уместнее очки с более светлой линзой.

Что касается степени защиты, важно выбирать такие очки, чтобы они защищали в том числе от коротковолновой части ультрафиолетового спектра. У такого аксессуара степень защиты не ниже 400 нанометров (UV400). Очки с такой характеристикой предоставляют максимальную защиту глазам.

Эксперт напомнила, что маркировка может быть и другой. Например, Р означает «поляризационные очки», N — нейтральные, а F — хромы, которые меняют затемнение в зависимости от потока солнечных лучей. При этом важно помнить, что от затемнения не зависит уровень защиты от ультрафиолета. Если человек часто носит очень темные очки, но у них нет специального фильтра, здоровье его глаз в опасности.

Дело в том, что в очень темных очках, как в темном помещении, зрачок человека расширяется, и опасные лучи в большинстве своем попадают внутрь глаза. Из-за этого повреждается внешняя оболочка глаза. Это чревато хориоретинитом, нарушением работы роговицы и ранней катарактой. В числе последствий носки некачественных очков и ожог сетчатки.