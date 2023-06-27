Врач Аграновский объяснил, в чем опасность норовируса

Чем может быть опасен норовирус и как он распространяется, рассказал профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский. Его слова передает Общественная служба новостей.

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По словам специалиста, норовирус имеет общее происхождение с вирусами полиомиелита, энцефаломиокардита и другими и в подавляющем большинстве случаев вызывает развитие небактериального гастроэнтерита.

Как объяснил, Алексей Аграновский, основной механизм распространения - с пищей и загрязненными предметами, которые могут оказаться во рту. Прививку от норовируса пока не создали.