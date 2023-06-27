Врач Аграновский объяснил, в чем опасность норовируса
Чем может быть опасен норовирус и как он распространяется, рассказал профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский. Его слова передает Общественная служба новостей.
По словам специалиста, норовирус имеет общее происхождение с вирусами полиомиелита, энцефаломиокардита и другими и в подавляющем большинстве случаев вызывает развитие небактериального гастроэнтерита.
Как объяснил, Алексей Аграновский, основной механизм распространения - с пищей и загрязненными предметами, которые могут оказаться во рту. Прививку от норовируса пока не создали.
Лечение, как правило, симптоматическое, также заболевшего желательно изолировать от других. А профилактика простая - мыть руки, овощи, фрукты, соблюдать правила гигиены, не общаться с заболевшими.