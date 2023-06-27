Комар во время укуса впрыскивает биологически активные вещества, которые могут вызывать аллергическую реакцию. Как снять зуд, "Вечерней Москве" рассказал терапевт Андрей Кондрахин.

По словам специалиста, чтобы дискомфорт пропал, место укуса необходимо охладить. Зуд пройдет, а вероятность возникновения отека снизится.

Кондрахин также считает, что можно применить народный способ. Чайную ложку соды нужно растворить в стакане воды. Полученный раствор поможет снять воспаление и прекратить зуд, если несколько раз протирать им место укуса.

Тем не менее, такой метод подходит, когда невозможно сразу купить препараты в аптеке. Наиболее действенны при укусах насекомых антигистаминные мази.