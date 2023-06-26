Диетолог рассказала, чем опасно ожирение

Лишний вес значительно ухудшает качество жизни и повышает риск преждевременной смерти, предупредила в беседе с «Парламентской газетой» врач-диетолог, руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения отдела фундаментальных и прикладных аспектов ожирения Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Софья Елиашевич.

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По словам эксперта, такие люди чаще страдают от одышки, повышенного артериального давления, у них появляется бессонница. Также из-за ожирения могут развиться онкологические заболевания, сахарный диабет второго типа, ишемическая болезнь сердца и инсульт, остеоартрит, болезни желчного пузыря, и даже депрессия.

«К сожалению, эпидемия ожирения в нашей стране набирает обороты так же быстро, как и во многих других», — посетовала эксперт.

Но самое неприятное, что все больше детей сталкивается с такой проблемой. За последние 10 лет каждый год становится на 9 процентов больше детей и на 7,6 процента подростков, которые страдают от этой напасти, подчеркнула врач.

«Это происходит из-за нерациональных пищевых привычек в семье, зачастую недостаточно сбалансированного питания в детских садах и школах, и, конечно, широкого распространения и доступности очень сильно переработанных продуктов», — пояснила Елиашевич.