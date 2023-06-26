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Терапевт Бурнацкая рассказала, как спастись от жары в квартире

От перегревания в жаркой квартире могут помочь зашторивание окон и обтирание влажным полотенцем. Об этом рассказала врач-терапевт, профпатолог Светлана Бурнацкая.

Терапевт рассказала, как спастись от жары в квартире
© Вечерняя Москва

Эксперт посоветовала использовать кондиционеры, а также зашторивать окна, чтобы не было попадания прямых солнечных лучей. Также полезно будет принять прохладный душ.

Обязательно нужно соблюдать питьевой режим. Нужно пить небольшими порциями до двух литров в день. Подойдут простая или минеральная вода, холодный несладкий зеленый чай, несладкие морсы, компот.

Врач добавила, что в жарком помещении у человека может наступить перегревание организма. Произойдет повышение температуры тела и давления, в результате чего человек может упасть в обморок, передает РИАМО.