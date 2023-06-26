Терапевт рассказала, как спастись от жары в квартире

От перегревания в жаркой квартире могут помочь зашторивание окон и обтирание влажным полотенцем. Об этом рассказала врач-терапевт, профпатолог Светлана Бурнацкая.

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Эксперт посоветовала использовать кондиционеры, а также зашторивать окна, чтобы не было попадания прямых солнечных лучей. Также полезно будет принять прохладный душ.

Обязательно нужно соблюдать питьевой режим. Нужно пить небольшими порциями до двух литров в день. Подойдут простая или минеральная вода, холодный несладкий зеленый чай, несладкие морсы, компот.