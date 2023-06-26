Во время отпуска легко навредить здоровью. Переедание, обгорание, нарушение режима и другие факторы печально сказываются на нашем состоянии. Как отдыхать с пользой для организма, "Аргументам и фактам" рассказал кандидат медицинских наук, врач-реабилитолог Александр Шишонин.

Первое правило – много двигаться. Где есть возможность, желательно ходить пешком, избегая при этом использования такси, самокатов и других видов транспорта. Движение дает мощный эффект оздоровления, отмечает врач.

"Если будете много ходить, к концу двух недель отпуска заметите, что мышцы подтянулись, снизился вес. Особенно ощутим будет эффект для тех, кто до этого мало ходил".

Вторая рекомендация специалиста – дневной сон. При этом ложиться спать оптимальнее всего в период с 23 часов до полуночи.

В-третьих, реабилитолог советует окунаться в прохладную воду в течение дня. За счет такого закаливания тренируются сосуды, а микрокапилляры начинают активнее работать. Кроме того, занятие создает правильный температурный режим, обращает внимание Александр Шишонин.

"Вы не обгорите, не перегреетесь, быстрее получите красивый загар и именно ту дозу солнечной радиации, которая будет полезна. Окунулись, вышли, обсохли, нагрелись, снова окунулись. И не надо часами жариться на пляже до солнечного удара".