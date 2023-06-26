Врач назвала правильный способ пить пиво в жару

Врач Зои Уильямс посоветовала в жаркую погоду есть ягоды и салаты из бобовых и запивать пиво водой. Ее советы по летнему питанию приводит HuffPost.

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По мнению Уильямс, салаты из фасоли и других бобовых хорошо утоляют голод и полезны для здоровья кишечника. Это связано с тем, что они снабжают организм суточной дозой клетчатки, являющейся питательной средой для полезных кишечных бактерий. Другими источниками клетчатки, которые доступны летом, могут быть малина и клубника.

Чтобы не перекусывать сладостями и вредной едой во время длительных летних прогулок, врач предложила, выходя из дома, брать с собой пакетик орехов или банан. По ее мнению, это поможет сохранить режим питания и не испытывать чувство голода.

В заключение Уильямс рекомендовала в жару избегать обезвоживания и пить больше воды. Она подчеркнула, что летом запивать водой следует даже кружку холодного пива, поскольку алкоголь усиливает обезвоживание. По ее словам, у людей, которые пьют достаточно жидкости, кишечные бактерии более разнообразны.