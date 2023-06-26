«Например, вы едите гречку, а которой бывают мелкие камешки. Когда один из них попадает на живой зуб, в мозг сразу же идет сигнал: «Опасность, там что-то твердое». Вы перестаете жевать, убираете камень и только потом продолжаете есть. Если зуб депульпирован, этот сигнал может прийти не в полном объеме. А когда это имплант, вы можете вообще ничего не почувствовать, разгрызть камешек и сломать либо коронку, либо рядом стоящий зуб», – объяснил специалист.