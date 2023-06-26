Стоматолог Ешидоржиев рассказал о плюсах и минусах имплантов
Когда нет возможности сохранить собственный зуб пациента, стоматологи ставят на его место имплант. Несмотря на весомые плюсы – комфорт жевания, отличный внешний вид, долговечность и надежность, – у имплантации есть и недостатки. Подробнее об этом «ФедералПресс» рассказал стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев.
Мертвые зубы менее чувствительны к внешним нагрузкам, поэтому их часто ломают. А имплант вообще не имеет чувствительности, отметил Ешидоржиев.
«Например, вы едите гречку, а которой бывают мелкие камешки. Когда один из них попадает на живой зуб, в мозг сразу же идет сигнал: «Опасность, там что-то твердое». Вы перестаете жевать, убираете камень и только потом продолжаете есть. Если зуб депульпирован, этот сигнал может прийти не в полном объеме. А когда это имплант, вы можете вообще ничего не почувствовать, разгрызть камешек и сломать либо коронку, либо рядом стоящий зуб», – объяснил специалист.
Поэтому врачи всегда до последнего стараются сохранить живой зуб. Имплантация является последней инстанцией – к ней прибегают, когда другого выхода нет, заключил стоматолог.