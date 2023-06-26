Роспотребнадзор назвал распространителя опасного вируса Оз

Клещи могут переносить еще один смертельно опасный вирус. Об этом предупредили специалисты Роспотребнадзора.

© Слово и Дело

Речь идет о вирусе, который носит название Оз. Впервые он был обнаружен учеными в Японии в 2018 году. Пока эта инфекция не фиксировалась нигде за пределами азиатской страны.

В ведомстве подчеркнули, что в России регулярно осуществляются систематические наблюдения за видовым разнообразием и инфицированностью клещей. Специалистам не встречался опасный вирус Оз.