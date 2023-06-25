Эндокринолог объяснил, почему женщины набирают вес от усталости

Увеличение массы тела на фоне постоянной усталости, безразличия ко всему, шума в ушах, головокружения и проблем с ногтями и волосами может быть признаком анемии. Об этом "Доктору Питеру" рассказал эндокринолог Илья Магеря.

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По словам специалиста, от дефицита железа страдает каждая третья женщина. При этом симптомы становятся заметны прежде, чем меняется уровень гемоглобина в крови.

Анемия развивается, когда организму не хватает железа или витаминов группы В. Если в дефиците кислород, становится сложно контролировать работу нервной системы и желудочно-кишечного тракта.

С этим же связан и лишний вес. Когда есть недостаток кислорода, метаболизм замедляется, а жировая ткань начинает разрастаться. Без кислорода страдает и щитовидная железа, что тоже воздействует на ЖКТ. И вес, и усталость при этом усиливаются.

В такой ситуации диеты и физические нагрузки не помогут справиться с проблемой. Необходимо устранить первопричину, а чтобы ее выявить — сделать общий анализ крови, а также анализы на общий белок, сывороточное железо, ферритин, фолиевую кислоту и B12.