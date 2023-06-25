Эндокринолог объяснил, почему женщины набирают вес от усталости

Эндокринолог Магеря объяснил, почему женщины набирают вес от усталости
Увеличение массы тела на фоне постоянной усталости, безразличия ко всему, шума в ушах, головокружения и проблем с ногтями и волосами может быть признаком анемии. Об этом "Доктору Питеру" рассказал эндокринолог Илья Магеря.
По словам специалиста, от дефицита железа страдает каждая третья женщина. При этом симптомы становятся заметны прежде, чем меняется уровень гемоглобина в крови.
Анемия развивается, когда организму не хватает железа или витаминов группы В. Если в дефиците кислород, становится сложно контролировать работу нервной системы и желудочно-кишечного тракта.
С этим же связан и лишний вес. Когда есть недостаток кислорода, метаболизм замедляется, а жировая ткань начинает разрастаться. Без кислорода страдает и щитовидная железа, что тоже воздействует на ЖКТ. И вес, и усталость при этом усиливаются.
В такой ситуации диеты и физические нагрузки не помогут справиться с проблемой. Необходимо устранить первопричину, а чтобы ее выявить — сделать общий анализ крови, а также анализы на общий белок, сывороточное железо, ферритин, фолиевую кислоту и B12.