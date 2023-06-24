Лекарство от ожирения может подлечить алкоголиков

Ученые давали семаглутид подопытным мышам и крысам, страдающих ожирением и зависимостью от алкоголя. В течение эксперимента у грызунов замеряли потребление спиртного, воды и пищи, массу тела в течение исследования. Также проводились замеры потребления спиртного в течение 8 - 10 недель до начала лечения.

Выяснилось, что получавшие лекарство животные снизили потребление алкоголя в 2 раза по сравнению с теми грызунами, которым семаглутид не давали. Серьезное уменьшение приема алкоголя зафиксировали даже у тех испытуемых, которые страдали рецидивами. При этом эффект был одинаково выражен как у самцов, так и у самок крыс.