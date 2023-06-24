Лекарство от ожирения может подлечить алкоголиков
Ученые давали семаглутид подопытным мышам и крысам, страдающих ожирением и зависимостью от алкоголя. В течение эксперимента у грызунов замеряли потребление спиртного, воды и пищи, массу тела в течение исследования. Также проводились замеры потребления спиртного в течение 8 - 10 недель до начала лечения.
Выяснилось, что получавшие лекарство животные снизили потребление алкоголя в 2 раза по сравнению с теми грызунами, которым семаглутид не давали. Серьезное уменьшение приема алкоголя зафиксировали даже у тех испытуемых, которые страдали рецидивами. При этом эффект был одинаково выражен как у самцов, так и у самок крыс.
Авторы исследования напоминают, что всегда имеется разница между исследованиями на людях и животных. Это необходимо учитывать, хоть и во многих аспектах мыши очень похожи на человека. В то же время отмечается, что более ранние исследования на добровольцах, проверявшие влияние препаратов от диабета (воздействующих на тот же рецептор, что и семаглутид), также показывали снижение потребления алкоголя у людей с избыточным весом.