К 2050 году больше миллиарда человек будет страдать диабетом

Новое исследование предупреждает, что к 2050 году число больных диабетом в мире удвоится, достигнув более миллиарда человек. Исследование, проведенное учеными Института метрики и оценки здоровья, показало, что особенно пострадают такие регионы, как Африка и Ближний Восток, хотя во многих странах мира будет наблюдаться значительный рост заболеваемости.

© Ferra.ru

Ожидается, что большинство случаев заболевания будет приходиться на диабет 2 типа, а основным фактором риска станет ожирение. В исследовании подчеркивается необходимость улучшения доступности здравоохранения и изменения окружающей среды для предотвращения растущей эпидемии диабета и управления ею

Напомним, что диабет, характеризующийся высоким уровнем сахара в крови, может привести к серьезным осложнениям, если не лечить его должным образом.