Терапевт назвала разрушающие печень привычки

Терапевт Тамара Ильинская назвала привычки, которые разрушают печень помимо алкоголя. Повреждение этого органа может быть очень опасно для здоровья: есть вероятность возникновения цирроза, жировой дистрофии этого органа, а также возрастает риск диабета, гепатита и рака.

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По словам медика, печень – важнейший метаболический орган в организме человека, ответственный за детоксикацию, расщепление и удаление опасных токсичных веществ. Печень контролирует гормональный баланс, метаболизм жиров и сахаров в организме, играет важную роль в здоровом функционировании иммунной системы.Про вредное влияние на орган алкоголя известно многим, но есть еще ряд продуктов, которые вредят здоровью печени. В частности, чрезмерное употребление фруктов. Большое количество фруктозы способствует ожирению печени и диабету. Одно яблоко приносит пользу, а три – уже вред, уточнила врач. Самостоятельный прием лекарств тоже приводит к проблемам с печенью. При усталости, потери аппетита, дискомфорте и боли в верхней части живота необходимо обращаться к медикам, потому что эти симптомы могут свидетельствовать о проблемах с печенью.

Недостаток движения тоже оказывает пагубное воздействие на этот орган. Избыточная масса тела тоже может привести к ожирению печени, поскольку лишний жир скапливается в организме не только под кожей, но и в органах. Физические нагрузки позволяют снизить вес и противодействовать проблеме, сказала Ильинская «МедикФорум».