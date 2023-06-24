Терапевт оценила риск заразиться гепатитом на пляже

Отдых на пляже связан с риском многих серьезных заболеваний. Особенно осторожными стоит быть женщинам. Об этом "Известиям" рассказала терапевт Ирина Голотина.

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По словам специалиста, из-за мокрого купальника могут возникнуть цистит, молочница, раздражение. Это объясняется тем, что влажность и тепло благоприятствуют развитию вредной микрофлоры.

Кроме того, на пляже легко заразиться гепатитом А, купаясь в водоеме. Аналогично стоит помнить о вероятности заболеть ротавирусной и энтеровирусной инфекцией, дизентерией, галофилезом, амебиазом.

Врач также отмечает, что на пляже высок риск через грязные руки заразиться токсокарозом. Паразиты, которые его вызывают, попадают в организм и распространяются по различным органам в виде личинок, никак об этом сигнализируя: человек не заметит никаких симптомов.

В песке нередко обитают другие паразиты: бактерии, грибки, черви.