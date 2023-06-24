Кардиолог объяснил, как защититься от инфаркта на даче

Чтобы на даче не случился инфаркт, важно грамотно принимать лекарства и пить воду. Об этом "Российской газете" рассказал кардиолог Роман Шахнович.

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По словам специалиста, садоводство как непривычный для организма физический труд может привести к инфаркту или инсульту на даче. Особенно это применимо к жаркой погоде: перегрев и обезвоживание плохо влияют на сосуды.

Сосудистая система летом часто страдает от перепада температур: когда человек купается, выходит из помещения на улицу и обратно, меняются погодные условия. Это сказывается на тонусе сосудов, появляются нежелательные колебания артериального давления и пульса.

В пожилом возрасте особенно важно не забывать брать на дачу лекарства, соблюдать назначенную терапию, а также регулярно пополнять и обновлять аптечку. В противном случае вероятны негативные последствия для здоровья. Необходимо также пить воду в достаточном количестве: если у человека нет сердечной недостаточности, до двух литров в день.

Кроме того, Шахнович рекомендует контролировать нагрузку на даче, не перенапрягаться. Во время работы на земле использовать низкие стулья, чтобы не избегать наклонной позы с головой ниже тела. Не стоит также перегреваться, допускать резкую смену температур и поднимать тяжести.