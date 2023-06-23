Врач разрушил популярные мифы об аллергии

Аллергии на кошачью шерсть, тополиный пух, глютен и лактозу не существует, об этом рассказал иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Выпуск можно посмотреть на Rutube.

По словам специалиста, нельзя считать гипоаллергенными лысых кошек - это миф. Все дело в том, что аллергическую реакцию вызывает не шерсть, как принято думать, а экскременты и выделения потовых желез. Поэтому аллергикам не подойдут даже те кошки, у которых нет шерсти.

Тем, у кого аллергия на орехи, Андрей Продеус не советует их употреблять ни в каких количествах, даже один орешек способен вызвать сильную реакцию - бронхоспазм, анафилаксию и потерю сознания.

Также врач напомнил, что аллергию вызывает не сам тополиный пух, а пыльца аллергенных растений, которую он переносит. Кроме того, реакцию на глютен и лактозу нельзя называть аллергией, поскольку это непереносимость. Сами по себе глютен и лактоза не могут быть аллергенами.