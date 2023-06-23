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Хирург Седнев перечислил симптомы пилонидальной кисты

Врач-хирург и колопроктолог Сергей Седнев перечислил признаки, которые появляются при наличии у пациента пилонидальной кисты. Об этом сообщает РИАМО.

Хирург перечислил симптомы пилонидальной кисты
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Он рассказал, что при кисте у человека появляется дискомфорт в зоне копчика и крестца. Он выражается в зуде, боли и жжении. Тоже может выделяться гной и сукровица. Все это сопровождается крайне неприятным запахом.

Среди других признаков он отметил озноб, повышение температуры тела и наличие воспалительного процесса. В зоне копчика может появиться отек.

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Если человек заметил у себя подобные симптомы, то ему стоит скорее посетить хирурга. Диагноз ставится с помощью УЗИ и МРТ.

Ранее сообщалось, что хирург назвал опасные симптомы рака кишечника.

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