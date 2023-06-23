Диетолог назвала напиток, улучшающий работу мозга

Терапевт и диетолог Маргарита Королева рассказала о напитке, который улучшает деятельность мозга. Об этом сообщает "Москва 24".

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По словам эксперта, кофе усиливает кровообращение и микроциркуляцию в мозге. Это способствует улучшению его деятельности: памяти и когнитивных способностей.

Однако она посоветовала не пить много кофе. Безопасной ежедневной дозой для человека считается одна-две чашки в день. Если употреблять напиток слишком часто, он может препятствовать усвоению магния и кальция, что негативно отразиться на здоровье. Также стоит соблюдать водный баланс и выпивать стакан воды после чашки кофе.

Королева отметила, что есть категории людей, которым кофе противопоказан. Речь идет о пациентах с гипертонией. Этот напиток повышает давление, способствует нарушению ритма и появлению аритмий.