Аллерголог и иммунолог Владимир Болибок рассказал о том, чем опасен укус комара. Об этом сообщает "360".

По словам эксперта, сам укус для человека безопасен, но он может стать причиной заражения инфекцией. В тропических странах комары являются переносчиками лихорадки Денге, но также встречались и те особи, которые переносят вирус Зика.

Кроме того, у человека может появиться аллергия на укус комара. Она выглядит как пятно, после чего на месте укуса появляется язва. Это несет опасность заражения инфекционным заболеванием. Подобные язвы появляются у детей, которые расчесывают укусы комаров, что провоцирует гнойное воспаление.